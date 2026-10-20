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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Expedia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Expedia wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 29 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Expedia noch 7,32 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 30 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,73 Milliarden USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expedia 4,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,81 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,73 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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