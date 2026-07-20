Erste Schätzungen: Expeditors International of Washington gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Expeditors International of Washington veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,68 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,37 Prozent erhöht. Damals waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,90 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 11,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at