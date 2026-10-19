Erste Schätzungen: Expeditors International of Washington gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Expeditors International of Washington lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,22 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,60 Milliarden USD – ein Plus von 24,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expeditors International of Washington 2,89 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at