Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Expeditors International of Washington legt Quartalsergebnis vor
Expeditors International of Washington wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,83 Milliarden USD gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,26 Prozent.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD, gegenüber 5,72 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 11,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,60 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
