Erste Schätzungen: Expeditors International of Washington präsentiert Quartalsergebnisse

Expeditors International of Washington wird voraussichtlich am 02.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Expeditors International of Washington 1,84 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,62 Milliarden USD – ein Plus von 27,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expeditors International of Washington 3,61 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 8,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,94 Milliarden USD, gegenüber 16,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at