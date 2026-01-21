Erste Schätzungen: Exponent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exponent wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,474 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Exponent 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,32 Prozent auf 128,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 535,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 558,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

