Erste Schätzungen: Exponent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exponent wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,549 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 145,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 582,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at