Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Exponent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Exponent wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,549 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 145,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 582,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exponent Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Exponent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Exponent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.06.26