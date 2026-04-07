Erste Schätzungen: Exsitec gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Exsitec äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,12 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Exsitec noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 243,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,88 SEK je Aktie, gegenüber 6,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 941,8 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 894,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at