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WKN DE: A2QCWQ / ISIN: SE0014035762

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Exsitec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exsitec präsentiert voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,876 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Exsitec in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 241,7 Millionen SEK im Vergleich zu 187,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,81 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 6,39 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 894,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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