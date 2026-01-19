Erste Schätzungen: Exsitec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exsitec wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Exsitec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 245,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,39 SEK, gegenüber 4,40 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 901,5 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 811,4 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at