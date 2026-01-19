Exsitec Aktie
WKN DE: A2QCWQ / ISIN: SE0014035762
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Exsitec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Exsitec wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,950 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Exsitec im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 245,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,39 SEK, gegenüber 4,40 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 901,5 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 811,4 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exsitec Holding AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Exsitec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Exsitec legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Exsitec legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Exsitec Holding AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Exsitec Holding AB Registered Shs
|13,60
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.