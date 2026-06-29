Erste Schätzungen: Exsitec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exsitec veröffentlicht voraussichtlich am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,07 SEK je Aktie gegenüber 1,75 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 250,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,1 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,47 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,39 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden SEK, gegenüber 894,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at