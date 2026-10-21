Erste Schätzungen: Extendicare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Extendicare präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Extendicare im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,356 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Extendicare 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 635,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 44,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Extendicare 440,3 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,45 CAD, gegenüber 1,13 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,30 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,66 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at