Erste Schätzungen: Extendicare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Extendicare wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,265 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Extendicare nach den Prognosen von 2 Analysten 485,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 391,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 CAD, gegenüber 0,890 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,66 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,47 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at