Extendicare Aktie
WKN DE: A1JZ4L / ISIN: CA30224T8639
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Extendicare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Extendicare präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,395 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Extendicare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Extendicare in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 567,2 Millionen CAD im Vergleich zu 383,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,53 CAD im Vergleich zu 1,13 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,25 Milliarden CAD, gegenüber 1,66 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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