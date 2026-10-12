Erste Schätzungen: Extra Space Storage legt Quartalsergebnis vor

Extra Space Storage wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Extra Space Storage noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 890,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 858,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,66 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at