Erste Schätzungen: Extra Space Storage stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Extra Space Storage präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 855,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 821,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,41 USD im Vergleich zu 4,03 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,37 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at