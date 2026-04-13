Extra Space Storage Aktie

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WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Extra Space Storage stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Extra Space Storage wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Extra Space Storage im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 850,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 820,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,70 USD im Vergleich zu 4,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,38 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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