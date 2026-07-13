Erste Schätzungen: Extra Space Storage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Extra Space Storage wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 864,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 841,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,62 USD, gegenüber 4,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at