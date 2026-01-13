Extreme Networks Aktie

Extreme Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Extreme Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Extreme Networks lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Extreme Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Extreme Networks 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 312,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Extreme Networks 279,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,997 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,26 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Extreme Networks Inc.

Analysen zu Extreme Networks Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Extreme Networks Inc. 13,31 -0,34% Extreme Networks Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

