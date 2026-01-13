Erste Schätzungen: Extreme Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Extreme Networks lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Extreme Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Extreme Networks 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 312,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Extreme Networks 279,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,997 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,26 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at