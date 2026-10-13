Erste Schätzungen: Extreme Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Extreme Networks wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,278 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Extreme Networks 0,040 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 336,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 310,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at