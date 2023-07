Erste Schätzungen: Extreme Networks stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Extreme Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,314 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 109,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 343,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,770 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at