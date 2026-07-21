Erste Schätzungen: Extreme Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Extreme Networks stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,291 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Extreme Networks noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie, gegenüber -0,060 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at