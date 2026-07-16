ExxonMobil Holdings Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A426ZY / ISIN: US30233Q1085

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ExxonMobil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ExxonMobil wird voraussichtlich am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 110,25 Milliarden USD – ein Plus von 39,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 78,96 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,06 USD im Vergleich zu 6,70 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 396,23 Milliarden USD, gegenüber 323,91 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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