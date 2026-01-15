Erste Schätzungen: ExxonMobil präsentiert Quartalsergebnisse

ExxonMobil wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 81,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,47 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 331,68 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 339,91 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

