ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ExxonMobil präsentiert Quartalsergebnisse
ExxonMobil wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,66 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 81,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,34 USD aus. Im Vorjahr waren 6,70 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 362,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 323,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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