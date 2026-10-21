Erste Schätzungen: Exzeo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exzeo Group stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,250 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 55,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,993 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,990 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 222,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 217,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at