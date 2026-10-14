Erste Schätzungen: Eyebright Medical Technology (Beijing) A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eyebright Medical Technology (Beijing) A äußert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,510 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 CNY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 49,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 357,7 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Eyebright Medical Technology (Beijing) A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 533,7 Millionen CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,76 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,40 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,83 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at