Erste Schätzungen: F-Secure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

F-Secure wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,032 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,9 Millionen EUR – ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem F-Secure 37,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 EUR, gegenüber 0,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 155,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at