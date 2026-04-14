F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: F-Secure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
F-Secure wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,032 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,9 Millionen EUR – ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem F-Secure 37,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 EUR, gegenüber 0,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 155,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,7 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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