F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: F-Secure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
F-Secure lässt sich voraussichtlich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird F-Secure die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,036 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 39,9 Millionen EUR gegenüber 36,9 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,147 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,130 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 155,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 145,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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