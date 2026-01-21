F-Secure Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

F-Secure wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,028 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll F-Secure 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte F-Secure 37,0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,145 EUR, gegenüber 0,120 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 146,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 146,3 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

F-Secure Corporation Registered Shs 1,88 0,11% F-Secure Corporation Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

