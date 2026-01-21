Erste Schätzungen: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

F-Secure wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,028 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll F-Secure 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte F-Secure 37,0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,145 EUR, gegenüber 0,120 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 146,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 146,3 Millionen EUR generiert wurden.

