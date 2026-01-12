Erste Schätzungen: F5 Networks stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

F5 Networks wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD gegenüber 2,82 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 766,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei F5 Networks für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 756,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,04 USD, gegenüber 11,80 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden USD generiert worden waren.

