Erste Schätzungen: F5 Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

F5 Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,44 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte F5 Networks noch 2,48 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll F5 Networks in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 782,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 731,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,94 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 11,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,27 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at