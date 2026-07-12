Erste Schätzungen: F5 Networks zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

F5 Networks wird voraussichtlich am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei F5 Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 3,25 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 834,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 780,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,33 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at