Erste Schätzungen: Factset Research Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Factset Research Systems wird voraussichtlich am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,37 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Factset Research Systems 3,76 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Factset Research Systems nach den Prognosen von 13 Analysten 604,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 570,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,51 USD, gegenüber 15,55 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 2,45 Milliarden USD im Vergleich zu 2,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at