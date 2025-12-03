Erste Schätzungen: Factset Research Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Factset Research Systems wird voraussichtlich am 18.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 599,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2,44 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at