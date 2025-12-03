Factset Research Systems Aktie
WKN: 901629 / ISIN: US3030751057
|
03.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Factset Research Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Factset Research Systems wird voraussichtlich am 18.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 599,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 568,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2,44 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Factset Research Systems Inc.mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Factset Research Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.09.25
|Ausblick: Factset Research Systems präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.09.25
|Erste Schätzungen: Factset Research Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.06.25
|Erste Schätzungen: Factset Research Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Factset Research Systems Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Factset Research Systems Inc.
|239,60
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.