Fagerhult Ab Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTHW / ISIN: SE0010048884
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fagerhult Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fagerhult Registered lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,500 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fagerhult Registered ein EPS von 0,410 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,88 Prozent auf 1,96 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,94 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,80 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,12 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,89 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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