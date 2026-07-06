Erste Schätzungen: Fagerhult Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fagerhult Registered präsentiert voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,183 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 SEK je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 1,90 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,85 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,997 SEK, gegenüber 1,80 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 7,77 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,89 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at