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WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FANUC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FANUC öffnet voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 53,95 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 19,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 44,98 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll FANUC nach den Prognosen von 8 Analysten 239,39 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,21 Milliarden JPY umgesetzt worden.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 221,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 178,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 970,79 Milliarden JPY, gegenüber 857,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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