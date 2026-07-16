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WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FANUC legt Quartalsergebnis vor

FANUC präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 51,03 JPY gegenüber 40,56 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FANUC in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 233,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 196,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 213,18 JPY, gegenüber 178,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 949,54 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,83 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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