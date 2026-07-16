FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh Aktie
WKN DE: A0YEKG / ISIN: US3073051027
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FANUC legt Quartalsergebnis vor
FANUC lässt sich voraussichtlich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FANUC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,162 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,670 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 5,97 Milliarden USD im Vergleich zu 5,69 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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