FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh Aktie

FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEKG / ISIN: US3073051027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FANUC legt Quartalsergebnis vor

FANUC lässt sich voraussichtlich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FANUC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,162 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,670 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 5,97 Milliarden USD im Vergleich zu 5,69 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh 21,16 -0,56% FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen