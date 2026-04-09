FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh Aktie
WKN DE: A0YEKG / ISIN: US3073051027
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FANUC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FANUC wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,153 USD aus. Im letzten Jahr hatte FANUC einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 1,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,555 USD im Vergleich zu 0,520 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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