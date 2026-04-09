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FANUC CORPORATION Aktie

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WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FANUC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FANUC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 47,84 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FANUC ein EPS von 47,92 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,83 Prozent auf 220,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 172,84 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 157,31 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 843,43 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 797,13 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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