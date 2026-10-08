FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh Aktie

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WKN DE: A0YEKG / ISIN: US3073051027

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FANUC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FANUC stellt voraussichtlich am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,171 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,39 Prozent auf 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte FANUC noch 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,701 USD je Aktie, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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