Farasis Energy Aktie

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WKN DE: A2QB40 / ISIN: CNE1000041T4

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Farasis Energy (Gan Zhou) A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Farasis Energy (Gan Zhou) A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Farasis Energy (Gan Zhou) A noch -0,180 CNY je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Farasis Energy (Gan Zhou) A nach der Prognose von 1 Analyst 2,98 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,21 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,500 CNY, gegenüber -0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,90 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,12 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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