Erste Schätzungen: Farasis Energy (Gan Zhou) A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Farasis Energy (Gan Zhou) A öffnet voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Farasis Energy (Gan Zhou) A noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,03 Milliarden CNY – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 2,03 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,270 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,610 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 9,05 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at