Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fasadgruppen Group Registered äußert sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,58 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fasadgruppen Group Registered noch 0,610 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,36 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,82 SEK, gegenüber 0,050 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,46 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,93 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at