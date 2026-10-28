Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fasadgruppen Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,49 Prozent auf 1,43 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,910 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,41 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 5,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at