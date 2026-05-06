Fasadgruppen Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QKNY / ISIN: SE0015195771
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fasadgruppen Group Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,252 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fasadgruppen Group Registered noch -0,090 SEK je Aktie verloren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,72 Prozent auf 1,07 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,72 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,910 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,44 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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