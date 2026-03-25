Fast Retailing Aktie
WKN DE: A0RD7W / ISIN: US31188H1014
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fast Retailing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fast Retailing veröffentlicht voraussichtlich am 09.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,197 USD. Das entspräche einer Verringerung von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,966 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 24,28 Milliarden USD, gegenüber 22,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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