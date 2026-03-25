Erste Schätzungen: Fast Retailing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fast Retailing lädt voraussichtlich am 09.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Fast Retailing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 49,11 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,24 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 8,55 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,755 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 189,60 Milliarden HKD, gegenüber 178,19 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at